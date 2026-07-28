Son Mühür - İzmir’de hafta sonu etkili olan yağışlı havanın ardından bugünden itibaren bunaltıcı sıcaklar kenti yeniden etkisi altına almaya başladı.

Kuvvetli rüzgar da etkili olacak

Kent genelinde termometrelerin 37 derece civarında seyretmesi beklenirken, Bayındır, Bornova ve Tire ilçelerinde ise hava sıcaklığının 40 derece eşiğini aşacağı tahmin ediliyor. Yağışlı havanın kenti tamamen terk etmesiyle birlikte gökyüzünün açık ve havanın oldukça nemli geçeceği bildirildi. Şehir genelinde yeni bir yağış beklenmezken, özellikle kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarların (40-60 km/saat) fırtınamsı etki yaratacağı öngörülüyor. Yetkililer, rüzgarın serinletici etkisine rağmen dik açıyla gelen güneş ışınları ve yükselen sıcaklıklar nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşları ve yaşlıları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

İzmir ilçelerinde son durum 28 Temmuz 2026

Aliağa: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 35°C olacak.

Balçova: Sıcak ve bunaltıcı bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 36°C olacak.

Bayındır: Kavurucu sıcaklar etkili olacak, en yüksek sıcaklık 41°C'ye ulaşacak.

Bayraklı: Sıcak hava gün boyu etkisini koruyacak, en yüksek sıcaklık 39°C olacak.

Bergama: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 37°C olacak.

Beydağ: Kavurucu sıcaklar görülecek, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Bornova: Aşırı sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 41°C'ye ulaşacak.

Buca: Sıcak hava bunaltıcı seviyelerde hissedilecek, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Çeşme: Az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık 33°C olacak.

Çiğli: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 37°C olacak.

Dikili: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak.

Foça: Az bulutlu ve sıcak bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 33°C olacak.

Gaziemir: Sıcak hava gün boyunca etkisini koruyacak, en yüksek sıcaklık 37°C olacak.

Güzelbahçe: Az bulutlu bir havada en yüksek sıcaklık 34°C olacak.

Karabağlar: Az bulutlu ve sıcak bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 37°C olacak.

Karaburun: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35°C olacak.

Karşıyaka: Sıcak hava bunaltıcı seviyelerde hissedilecek, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Kemalpaşa: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Kınık: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Kiraz: Kavurucu sıcaklar görülecek, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Konak: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 37°C olacak.

Menderes: Sıcak hava gün boyu etkisini koruyacak, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Menemen: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Narlıdere: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 34°C olacak.

Ödemiş: Kavurucu sıcaklar görülecek, en yüksek sıcaklık 39°C olacak.

Seferihisar: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 37°C olacak.

Selçuk: Sıcak hava bunaltıcı seviyelerde hissedilecek, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Tire: Aşırı sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 41°C'ye ulaşacak.

Torbalı: Sıcak hava gün boyunca etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 38°C olacak.

Urla: Az bulutlu ve sıcak bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 34°C olacak.