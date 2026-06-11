Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZDOĞA ve İZSU’da çalışan yaklaşık 3 bin 300 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı çıkmadı. İşverenin yüzde 16,30’luk zam teklifinde ısrar etmesi üzerine süreç grev yasağı nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu’na taşınırken, Belediye-İş Sendikası saha eylemlerinin startını verdi. Öte yandan, İZELMAN’a bağlı ESHOT şoförleri ile İZDOĞA kanal işçilerinin yüz binlerce liralık birikmiş mesai alacağı olduğu iddiaları krizin boyutunu artırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinde bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve birikmiş alacaklar krizi, sahada eylem dalgasına dönüşüyor. İZDOĞA ve İZSU bünyesinde görev yapan yaklaşık 3 bin 300 işçiyi kapsayan TİS görüşmelerinde, işveren ve işçi tarafı ücret maddelerinde ortak bir noktada buluşamadı. Masadaki tıkanmanın ardından taraflar son kez bir araya gelse de sonuç değişmedi ve yasal süreç gereği dosya Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) devredildi.

Yüzde 16,30'luk zam teklifi masayı dağıttı

İşveren tarafını İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) temsil ettiği, işçi tarafını ise Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube’nin yürüttüğü müzakerelerde 82 maddelik taslak ele alındı. Bazı idari maddelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen, belediye yönetiminin yüzde 16,30 oranındaki zam teklifinde ısrarcı olması bağları kopardı. Sendika yönetimi, bu oranı günümüz ekonomik şartlarında yetersiz bularak reddetti.

Grev hakkı yok, gözler yüksek hakemde

Görüşmelerin tıkanmasının ardından gözler yasal prosedüre çevrildi. Enerji iş kolu kapsamında yer almaları nedeniyle, İZDOĞA işçileri ve kadrolu İZSU çalışanlarının mevzuat gereği grev hakkı bulunmuyor. Bu sebepten dolayı, 3 bin 300 işçinin önümüzdeki döneme ait ücret ve sosyal hakları, Yüksek Hakem Kurulu’nun vereceği nihai ve bağlayıcı kararla netleşecek.

Sendikadan eylem kararı

Masadaki düğüm çözülemeyince, Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube yönetimi vakit kaybetmeden saha hareketliliğini başlatma kararı aldı. İşçilere gönderilen resmi bilgilendirme mesajında; hem toplu sözleşme sürecindeki tıkanma hem de içeride kalan alacakların ödenmemesi gerekçe gösterilerek eylem çağrısı yapıldı. Sendika üyeleri, 15 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de sendika binası önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirerek seslerini duyuracak.

"Şoförlerin ve kanal işçilerinin yüz binlerce lira mesai alacağı var iddiası"

TİS krizinin gölgesinde, belediye iştiraklerindeki birikmiş fazla mesai alacaklarına dair kulislerden sızan rakamlar ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Öne sürülen iddialara göre:

İzelman şirketinde bünyesinde çalışan ve kent içi ulaşımın yükünü sırtlayan ESHOT şoförlerinin, kişi başı 100 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen oranlarda birikmiş fazla mesai alacağı bulunuyor. İzdoğa şirketinin ise şehrin altyapısında, özellikle en ağır iş kollarından biri olan kanal işlerinde gece gündüz çalışan personelin ise 300 bin TL’ye varan mesai alacaklarının içeride biriktiği ileri sürülüyor.