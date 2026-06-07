Son Mühür- İzmir’in Bornova ilçesinde, bir alışveriş merkezindeki zincir İskender restoranında meydana gelen korkunç olay, üzerinden aylar geçmesine rağmen ailenin yüreğini yakmaya devam ediyor.

14 Eylül 2025 tarihinde yaşanan bu talihsiz kazada, henüz 2 yaşındaki bir bebek ihmal kurbanı olarak ağır yaralandı.

Tereyağının sapı koptu, kızgın yağ bebeğin üzerine döküldü

NOW TV'nin haberine göre; Aile, restoranın sunduğu hizmetin bir parçası olarak masaya gelen tereyağı servisi sırasında hayatlarının şokunu yaşadı.

Garson, kızgın tereyağını dökmek için masaya yaklaştığında, elindeki tavanın sapı aniden yerinden koptu. İçindeki kaynar yağ, masada oturan 2 yaşındaki bebeğin üzerine döküldü.

Olayın sonrasında bebeğin kıyafetlerini apar topar çıkaran aile, çocuklarını hemen Ege Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü.

Restoran "Çözüm bulamadık" diyerek savunmuş

Yaşananları anlatan anne Gülçin Demirkol, restoranın olay sonrası tavrına ve yaptıkları açıklamaya isyan etti.

Anne Demirkol, yaşadıkları olayı, "2 yaşındaki kızımla yan yana oturuyorduk. Garson arkadaş elinde ağzına kadar dolu kaynar, kızgın, köpüklü tereyağıyla masamıza geldi.

Tam tabağımızı uzatmışken tavanın sapı birden koptu. Bütün tereyağı, o köpüklü, kaynar tereyağı iki yaşındaki bebeğimin üzerine döküldü.

Sekiz ay oldu, hala kızımın yanık tedavisi devam ediyor. Kolunda, belinde, iki ayak arkasında bazı yerler çok derin yandığı için tedavisi ağır ilerledi.

Restoran yetkilileri bize 'yıllardır bu tereyağı dökülme olayına bir çare, formül bulamadık, çok düşündük ama bulamadık' dedi. Böyle bir savunma olabilir mi?

İki yaşındaki kızım tam yeni konuşmaya başlamıştı. Bu travmatik olaydan sonra konuşması durdu, geriledi." diyerek anlattı.

"Asgari ücretle çalışan kişiler hakkında işlem yapıldı, olayın gerçek failleri şirketin sahipleri"

Bilirkişi raporları, meydana gelen kazada sorumluluğun garson ve şube müdürüne ait olduğunu işaret etti. Ancak mahkemenin verdiği para cezasının ardından aile, yalnızca çalışanların değil, gerekli güvenlik önlemlerini almayan üst düzey yönetimin ve firma sahiplerinin de yargılanmasını talep etti.

Ailenin avukatı Mehmet Danışman, sürecin yalnızca çalışanlar üzerinden yürütülmesine tepki göstererek, "Çok derin yanıklar oluştu, aylarca tedavi gördüler hiçbir türlü müvekkillerimizle iletişim kurulmadı. Bir geçmiş olsun için bile gelinmedi.

Şikayetlerimizi yaptık. Bu şikayetlerde maalesef o restoranda asgari ücretle çalışan iki kişi hakkında işlem yapıldı. Ama bu olayın gerçek failleri bu şirketin sahipleri.

Biz bu olayın iki tane asgari ücretle çalışan insan üzerine yıkılmamasını, gerekli iş güvenliği önlemlerini almayan, personeline gerekli eğitimi vermeyen kişilerin, asıl şirket yöneticilerinin cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Neredeler?"

İşletme sahiplerine olan öfkesini dile getiren anne Demirkol, "Bu işletmenin sahipleri de yargılansın. Neredeler? Ben sadece onlara bu soruyu soruyorum" diyerek adalet arayışlarının devam edeceğinin dile getirdi.