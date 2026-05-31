Ege’de sıcaklıkların artmasıyla birlikte ormanlar alarm vermeye başladı. Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi, bugün öğleden sonra yürekleri ağza getiren bir orman yangınına sahne oldu.

Sık ağaçların bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevre köylerden fark edildi. Neyse ki korkulan olmadı. Orman işçilerinin ve itfaiyenin alevlerle amansız mücadelesi, yeşil örtünün küle dönmesini engelledi.

Köylüler fark edip bildirdi

Doğanköy Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yerleşim yerlerine yakınlığı sebebiyle büyük panik yarattı. Ormandan yükselen koyu gri dumanları gören bölge sakinleri, hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine alarm durumuna geçildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, koordinatları belirlenen bölgeye çok sayıda arazöz, su tankeri ve iş makinesi sevk etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de orman işçilerine destek vermek amacıyla hemen yola koyuldu. Bölgenin sarp yapısı işleri zaman zmaan zorlaştırdı.

Çevre ormanlara sıçramadan çember daraltıldı

Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yangının rüzgarın etkisiyle daha geniş bir ormanlık alana yayılmaması için stratejik noktalardan hatlar kurdu. Alevlerin önünü kesmek amacıyla iş makineleriyle şeritler açılırken, arazözler de dört bir yandan su sıkarak çemberi daralttı. Koordineli ve profesyonel müdahale çok geçmeden sonuç verdi.

Alevlerin hızı kesildi. Ekipler, yangını büyük bir felakete dönüşmeden kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Bölgede bitki örtüsünün ve ağaç köklerinin içten içe yanmaya devam etme riskine karşı ise titiz bir soğutma çalışması yürütüldü. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir inceleme başlattı.