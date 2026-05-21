Son Mühür / Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) olaylı 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve partinin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilmesi talebiyle açılan davalar zincirinde son noktayı koydu. İlk derece mahkemesinin "konusuz kalma" ve "usulden ret" kararlarını inceleyen üst mahkeme, nihai kararını verdi. CHP’ye mutlak butlan kararı çıkmış oldu.

"Bavulla dolar ve telefon" iddiaları

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultayı, "irade fesadı" ve "rüşvet" iddialarıyla yargıya taşınmıştı. Kurultay delegesi olan İzmir delegesi Hatip Karaaslan, Kamile Bahar Önal, Levent Çelik ile partiden ihraç edilen Lütfü Savaş ve Yılmaz Özkanat gibi isimler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kurultaya yönelik başlattığı ceza soruşturmasını gerekçe göstererek peş peşe iptal davaları açmış; söz konusu isimler dava dilekçelerinde, kurultay sürecinde mevcut parti yönetimi ve yerel yönetim kademelerinin delegelere baskı yaptığını ileri sürmüştü. Seçim sonuçlarını değiştirmek amacıyla otellerde bavullarla dolar dağıtıldığı, delegelere iPhone telefonlar, iPad tabletler, ev ve arabalar verildiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrıca oy karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çeşitli belediyelerde iş imkanı sağlandığı ve kurultay iradesinin sakatlandığı savunularak, kurultayın "mutlak butlan" sebebiyle tüm sonuçlarıyla iptal edilmesi istenmişti.

CHP yönetimi: "İddialar duyumdan ibaret ve soyut"

Davalı CHP kurumsal yönetimi ise iddialara karşın davanın reddini talep etti. Parti avukatları tarafından yapılan savunmada, dava dilekçelerinde hiçbir hukuki gerekçe ve somut delil sunulmadığı, iddiaların tamamen duyumlara ve iftiralara dayandığı belirtildi. Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu uyarınca kurultay kararlarının iptali için öngörülen 1 ve 3 aylık hak düşürücü sürelerin geçtiğine dikkat çeken parti yönetimi, adliye mahkemelerinin siyasi partilerin seçim harici kurultay kararlarını denetleme yetkisinin bulunmadığını vurguladı.

İhraç edilenlerin talebini reddetti

Davayı ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakan Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin süreç içerisinde Sarıyer ve Çankaya İlçe Seçim Kurulları denetiminde yeniden olağanüstü kongre ve kurultaylar (22. Olağanüstü Seçimli Kurultay) gerçekleştirdiğini saptadı. Yeni kurultaylarda genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu seçimlerinin yenilenerek kesinleştiğini belirten mahkeme, eski kurultayların iptal edilmesinde artık hukuki bir yarar kalmadığına ve davaların konusuz kaldığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, davacılardan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Yılmaz Özkanat’ın, dava sürecinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiklerini belirterek, bu kişilerin dava açma ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle davalarını usulden reddetti.

Kararın gerekçesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ceza soruşturmasında "seçime hile karıştırma" iddiasıyla dava açılmış olsa bile, menfaat temin ettiği ileri sürülen delegelerin iradelerinin fesada uğradığına dair bir kanaate varılamadığı belirtildi ve bu nedenle yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılması gerektiği ifade edildi.

"Kılıçdaroğlu göreve iade edilsin"

İlk derece mahkemesinin bu kararına karşı davacı ulusalcı ve muhalif delegeler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ne istinaf başvurusunda bulundu. İstinaf dilekçesinde, Özgür Özel yönetiminin davayı boşa çıkartmak amacıyla hukuka karşı hile yaparak arka arkaya olağanüstü kurultaylar topladığı iddia edildi.

Özgür Özel ve yönetimine görevden uzaklaştırma tedbiri

Mahkemenin aldığı kararla birlikte parti hukuken 4-5 Kasım 2023 tarihinden önceki durumuna döndürülmüş oldu. Davacıların ihtiyati tedbir talebini kabul eden mahkeme; mutlak butlanla sakatlanmış kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini nihai karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevden uzaklaştırdı.

Karar kesinleşinceye kadar eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının tedbiren görevi üstlenmesine hükmedildi.

Sonraki tüm kurultaylar ve İstanbul İl Kongresi de iptal

Alınan bu tarihi karar, 38. Olağan Kurultay’dan sonra gerçekleştirilen tüm parti organizasyonlarını zincirleme olarak etkiledi. Mahkeme hükmüne göre iptal edilen diğer kararlar ve organlar şu şekilde:

Olağan Kurultay hukuken geçersiz sayıldığı için bu tarihten sonra yapılan 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultay ile 21 Eylül 2025 tarihli 22. Olağanüstü Seçimli Kurultay ve bu kurultaylarda alınan tüm kararlar iptal edildi. 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve Özgür Çelik’in kazandığı CHP İstanbul İl Kongresi ile burada alınan tüm kararlar mutlak butlanla iptal edilerek, kongre öncesindeki il başkanı ve il organları göreve iade edildi. Kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi.

Lütfü Savaş’ın davası reddedildi

Hakkında kesin ihraç cezası bulunan Lütfü Savaş ile Yılmaz Özkanat’ın açtığı birleşen davalar, ihraç edildikleri tarihler itibarıyla "dava açma ehliyetleri (aktif husumet yokluğu)" bulunmadığı gerekçesiyle esastan reddedildi. Buna karşın Hatip Karaaslan, Levent Çelik ve Kamile Bahar Önal gibi delegelerin açtığı asıl davalar üzerinden kurultayın mutlak butlanla iptali ve ihtiyati tedbir kararları tamamen kabul gördü. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, bu ihtiyati tedbir kararının derhal uygulanması ve gereğinin yapılması amacıyla dosyayı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), Ankara 1. Seçim Kuruluna, Çankaya 4. İlçe Seçim Kuruluna ve Ankara Valiliğine gönderdi.