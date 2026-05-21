Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, 'tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı.
Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama!
Mutlak butlan kararının verilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. TGRT Haber'de yer alan haber çerçevesinde Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.