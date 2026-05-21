Son Mühür- Türk siyasetinin iki tecrübeli ismi arasında söz düellosu yaşanıyor. Tartışmanın fitilini ateşleyen isim, Babala TV'nin yayınında genç bir izleyicinin,

“CHP, Muharrem İnce’yi aday gösterirse destekler misiniz?” sorusuna afer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın,

“Senin İnce’ye güvendiğin kadar o kendine güvenmedi” sözleri olmuştu.

Gazeteci Şaban Sevinç’in Özdağ'ın bu sözlerini ilettiği Muharrem İnce ise, Özdağ’ı “siyasi etikten, mertlikten ve nezaketten uzak” bir adam olarak nitelendirerek, ''Çıkardığı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ı desteklemiş, insan içine çıkacak yüzü yok, hala boş boş konuşuyor.” sözleriyle yanıt vermişti.

Polemikte son nokta...



İki isim arasındaki polemikte Ümit Özdağ'dan yeni bir hamle geldi.

Kendisine “Boş boş konuşuyorsun” diyen Muharrem İnce’ye yanıt veren Özdağ,

''Muharrem İnce’nin verdiği cevap edep sınırlarını geçmiş terbiyesizce bir açıklama.

Muharrem İnce,1. adaylığı sonunda adam kazandı dedi. Milyonları sokakta bıraktı ve kaçtı, bulunamadı

2. kez aday oldu, sahte bir kaset çıkınca yine korktu ve kaçtı.

Partisini seçime sokmadan yüzlerce teşkilatı ortada bırakarak kendi kişisel ikbali için Cumhuriyet Halk Parti’sine tekrar kaçtı.

Muharrem İnce’den daha büyük bir tek kaçak vardır ‘Kaçak Kimble'' açıklamasıyla, 80'li yıllara damga vuran ünlü Kaçak dizisine göndermede bulundu.

