Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de koltuğa dönmesi anlamına gelen mutlak butlan sonrası Borsa İstanbul çakıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, 'tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı.
Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi.
CHP MYK'dan olağanüstü toplantı!
Kararın ardından CHP'de hareketli dakikalar yaşanırken, CHP MYK'dan olağanüstü toplantı kararı geldi. CHP'nin tüm kurmaylarının Özgür Özel'in yanına geldiği ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi