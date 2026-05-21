CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı. Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından iptal kararı alınırken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa getirildi. Bu kararın ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son verildiği ifade edildi.

Kaftancıoğlu'nun yerine Coşkun!

Özgür Özel'in görevini sonlandıran ve genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na iade eden mahkeme, dönemin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yerine ona vekalet eden Gülsüm Hale Özcömert Coşkun'un CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmesin karar verdi.

