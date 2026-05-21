CHP'nin kurultay davasına yönelik uzun süredir tartışmalar yaşanmaya devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı. Kararın ise tedbirli olarak alındığı ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, ‘mutlak butlan’ kararını vermiş oldu. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

Ne oldu?

4-5 Kasım 2023'te CHP'nin gerçekleştirmiş olduğu 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması gerçekleştirilmişti. Hatay'ın eski belediye başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay'ının mutlak butlanla batıl olduğunun tespiti çerçevesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve ayrıca önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri istenmişti.