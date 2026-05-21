Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı.

Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek: "Vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren bir karardır!"

Önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren bir karardır. Hukuk devleti, iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Herkesin bu karara saygı göstermesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke, irade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur." ifadelerini kullandı.