Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Haziran Cumartesi gününe ait günlük hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Kurum tarafından aktarılan son verilere göre, yurdun çeşitli bölgelerinde yer alan 18 farklı şehirde sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Hava tahmin uzmanları, listede bulunan illerde yaşayan vatandaşların anlık hava değişimlerini yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT ÇAĞRISI

MGM bünyesinde yapılan son değerlendirmelerde, yağış dalgasıyla beraber ortaya çıkabilecek tehlikeli hava olaylarına vurgu yapıldı. Yetkililer; aniden gelişebilecek sel baskınları, su taşkınları, yıldırım düşme riski, bölgesel dolu yağışları ve yağışın etkili olduğu anlarda aniden şiddetlenecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı tüm vatandaşların korunaklı adımlar atması ve tedbiri elden bırakmaması gerektiğini önemle ifade etti.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Cumartesi günü sağanak yağış uyarısı verdiği ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istediği kentlerin listesi şu şekildedir:

Bilecik

Bursa

Edirne

Kütahya

Afyonkarahisar

Denizli

Burdur

Ankara

Eskişehir

Konya

Nevşehir

Bolu

Kastamonu

Erzurum

Kars

Malatya

Diyarbakır

Mardin