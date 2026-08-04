Son Mühür/ Emine Kulak- CHP içinde yaşanan mutlak butlan sürecinin ardından Özgür Özel yönetimi ile siyasi yollarını devam ettirmek isten bazı partililer CHP’den istifa etmişti. Parti üyeliklerine son veren bazı siyasi isimler Özgür Özel önderliğinde kurulan Yeni Parti ile yol yürüyeceklerini açıklamıştı. Ancak CHP’den istifa etmeyen belediye başkanları, yöneticiler de oldu. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de CHP’den istifa etmeyenler arasında yer almıştı. Mutlak Butlan’dan sonra göreve tekrar gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi; il, ilçe yönetimlerini görevden alıp yeni atamalar yapmaya devam ediyor.

Resmi olarak ilçe başkanlığına başlamayan ancak CHP İzmir İl başkanlığı tarafından atamasının yapıldığı belirtilen CHP Menderes İlçe Başkanı İsmail Karabel, bugün şafak operasyonu ile çeşitli suçlamalardan dolayı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve belediye çalışanı 15 kişinin gözaltına alınması sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Yargı gizliliğini koruyor”

Sabah saat 05:30’da operasyonun başladığını belirten Karabel, “Yargılama süreci başlayacak, ondan sonra ne olur, ne yaşanır biz de bilmiyoruz açıkçası. Saat 06:30’dan beri biz de belediye binasındayız ancak şuan yargı gizliliğini koruyor. Operasyon saat 05:30’da başlamış, 06:30’da ise belediyeye gelinmiş” diye konuştu.

Masumiyet karinesine vurgu

Masumiyet karinesinin zedelenmemesi gerektiğini söyleyen CHP’li Karabel, “Yargılama olmadan yaşanan konular hakkında konuşmak doğru değil. Masumiyet karinesi zedelenmemesi gerekir” dedi.