Maya Perest'in müziği, Anadolu'nun kadim ezgilerini modern tınılarla buluşturan yapısıyla ayrı bir çizgi izliyor. Sözlerindeki şiirsel anlatım, parçayı dinleyenlerin aklında kalan asıl unsur oldu. Bu ilgi, sanatçının hayatına dair soruları da beraberinde getirdi.

Şarkının kim tarafından bestelendiği, sanatçının nereli olduğu ve diğer parçaları en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Diskografisi henüz sınırlı olsa da dijital platformlardaki dinlenme sayısı düzenli biçimde yükseliyor. İşte sanatçı hakkında bilinenler.

Yok Bana Bu Cihanda şarkısını kim seslendiriyor?

Parçanın sahibi Maya Perest. Şarkı, sanatçının ilk teklisi olarak Ekim 2022'de Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyiciyle buluştu. Sözlerde Maya Perest'in yanında şair ve yayıncı Dündar Hızal'ın imzası bulunuyor, beste ise tümüyle sanatçıya ait. Düzenlemeyi Cihan Mürtezaoğlu üstlendi.

Eserin hikâyesi de dinleyicilerin ilgisini çeken bir ayrıntı taşıyor. Sanatçı bu parçayı, Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden olan dedesinden kalan 80 yıllık bir mandolinle besteledi. Şarkı; yurtsuzluk, yalnızlık ve kendini bu dünyada yabancı hisseden ruhların arayışını anlatıyor.

Maya Perest'in hayatı ve eğitim yolculuğu

İzmir'de doğan sanatçı, lise eğitiminin bir bölümünü memleketinde tamamladıktan sonra Fransa'ya gitti. Orada Paul-Valéry Üniversitesi'nde Resim ve Sanat Teorisi okudu, ardından Türkiye'ye dönerek sanat çalışmalarına yoğunlaştı. Yüksek lisans tezini "Sanatta Nostalji ve Sürgün" temasına ayırdı.

Müzikle bağı çocuk yaşta kuruldu. Henüz 6 yaşındayken temel müzik eğitimine başladı, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Piyano Bölümü'nde yedi yıl klasik eğitim aldı. İlk bestesini 10 yaşında yaptı. Öğrencilik döneminde Avrupa sokaklarında müzik yaparak Türkçe, Fransızca ve İngilizce parçalar üretti.

Müzik tarzı ve bilinen parçaları

Besteci, söz yazarı ve vokalist kimliğinin yanında çok yönlü bir enstrümantist. Asıl enstrümanı piyano olsa da gitar, mandolin, bağlama, cura ve ukulele çalıyor. Şarkılarında doğa, varoluş, sürgün duygusu ve içsel arayış temalarını işliyor. Diskografisinde "Yok Bana Bu Cihanda" dışında "Karanfil Eker Misin" ve "Karadır Kara" parçaları bulunuyor.