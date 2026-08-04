Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Bornova Belediyesi çocukların yaz aylarını verimli geçirmeleri adına başlattığı Yaz Bilim Atölyesi hız kesmeden devam ediyor.

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’ndeki atölyelerde ortaokul ve lise öğrencileri bilimsel deneylerden üretim atölyelerine kadar pek çok etkinliğe katılabilecek.

Atölyelere büyük ilgi

Bornova Belediyesi’nin temmuz ayında başlattığı Yaz Bilim Atölyesi’nde 21-23 Temmuz ile 28-30 Temmuz tarihleri arasında dayanıklı yapılar, güneş gözlemi, basit elektrik deneyleri, akıl oyunları gibi bilimsel uygulamaların dışında kolonya, sabun, mum ve parfüm atölyelerinde kendi ürünlerini hazırladı.

Başvurular başladı

Bornovalı çocukların yoğun ilgisiyle ağustos ayında da Yaz Bilim Atölyesi etkinliklerine devam edecek. Program doğrultusunda 4,5,6,11,12,13 Ağustos tarihlerinde göktaşı avı, güneş fırını, matematik temalı etkinlikler ve çeşitli üretim atölyeleriyle buluşacak

Atölyelere katılmak isteyen öğrenciler, 0232 999 29 29 numaralı telefonun 2280 dahili hattını arayarak başvuruda bulunabilecek.

"Bilimi günlük yaşamın bir parçası haline getiriyoruz"

Çocukları bilimle buluşturan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova’da çocuklarımızın sadece tüketen değil, üreten bireyler olmasını hedefliyoruz.

Eğlenerek öğrenme anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Yaz Bilim Atölyeleri ile bilimi günlük yaşamın bir parçası haline getiriyoruz. Temmuz ayında çocuklarımızın gösterdiği merak ve heyecan bizleri çok mutlu etti.

Ağustos ayında da ortaokul ve lise öğrencilerimizi bu ücretsiz ve nitelikli eğitimlerden yararlanmaya, bilimin büyüleyici dünyasını keşfetmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.