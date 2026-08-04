Bennu Gerede hakkındaki dosya, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında yürütülüyor. Savcılık soruşturmayı herhangi bir şikâyet beklemeden resen açtı. Sanatçı hakkında verilen gözaltı kararı da bu süreçte uygulandı.

Soruşturmanın hangi ifadeler üzerine başladığı ve videoya yönelik adımlar merak edildi. Yayının Türkiye'den erişime kapatılması için de talepte bulunuldu. Sanatçının kimliği ve kariyeri ise yeniden araştırılan konular arasına girdi.

Bennu Gerede hakkındaki soruşturmanın nedeni

Süreç, sanatçının konuk olduğu internet yayınında boynunda taşıdığı kolyeye ilişkin kullandığı ifadelerle başladı. Sözler sosyal medyada geniş biçimde paylaşıldı ve tepki topladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tartışmanın büyümesi üzerine dosyayı kendiliğinden açtı.

Savcılık, incelemenin müstehcenlik suçuna ilişkin madde kapsamında sürdüğünü duyurdu. Ardından sanatçı hakkında gözaltı talimatı verildi ve karar uygulandı. Sürecin devamında ifade işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

YouTube videosuna erişim engeli talebi

Soruşturma kapsamında yalnızca sanatçıya yönelik işlem yapılmadı. Yayının bulunduğu kanaldaki ilgili içerik için de erişim engeli talebinde bulunuldu. Talebin kabul görmesi durumunda video Türkiye'den izlenemeyecek.

Bu tür taleplerde nihai kararı sulh ceza hâkimliği veriyor. Karar çıkması halinde içerik yurt içi bağlantılardan kaldırılacak. Dosyadaki diğer adımlar ise savcılığın yürüteceği incelemeye bağlı.

Fotoğraf sanatçısı kimdir, kariyerinde neler var?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971'de İstanbul'da doğdu. Babası hekim Selçuk Gerede, annesi ise yönetmen ve senarist Canan Gerede. Ailesi, Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden ve eski büyükelçi Hüsrev Gerede'ye uzanıyor.

Çocukluğunun bir bölümünü babasının görevi nedeniyle New York'ta geçirdi. Fotoğrafçılık eğitimini Parsons School of Art'ta aldı, Türkiye'ye döndükten sonra moda ve portre çalışmalarıyla tanındı. Elle ile Marie Claire gibi dergiler için çekimler yaptı.

Sanat üretiminde kadın, beden ve kimlik temalarına yoğunlaştı. 2013'te Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılarak geniş kitlelerce tanınır hale geldi. 125 ünlü ismin portresinden oluşan kitabını 2015'te yayımladı, 2019'da ise otobiyografik eserini okurla buluşturdu. Dört çocuk annesi olan sanatçı, bir dönem Bali'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndü.