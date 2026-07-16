Son Mühür/ Beste Temel- Enflasyon ateşinin en çok yaktığı ceplerden biri öğrencilerinki. İzmir de dahil olmak üzere üniversitelerin yoğun olduğu şehirlerde öğrenciler için yaşam maliyetleri günbegün artıyor. Kira maliyetleri, market fiyatları ve sosyal yaşam öğrencilerin eğitim yıllarını zorlaştırıyor. Öğrencilerin yaşadığı zorluklar katlanarak artarken Son Mühür, öğrencilerin sesi oldu.

Öğrenciler nerede kalıyor?

Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) yurt çıkmayan öğrencileri zor bir dönem bekliyor. Emlak piyasasındaki fiyat artışından dolayı öğrencilerin konaklama opsiyonları gitgide azalıyor. Devlet yurdu çıkmayan üniversite öğrencileri özel yurt ya da kiralık ev tercih etmek durumunda kalıyor. Oysa bugünlerde bir öğrenci olarak eve çıkmak lüks kabul edilmekte.

Öğrenci semti olarak anılan Bornova’da 1+1 daireler ortalama 28 bin, 2+1 daireler ise ortalama 45 bin Türk lirası iken, Balçova’daki kiralık daireler 35 ila 42 bin Türk lirası bandında. Buca’da okuyanlar ise bir nebze daha şanslı. 1+1 daireler ortalama 20 bin, 2+1 daireler ise 25 bin Türk lirası civarında kiralanıyor. Özel yurt fiyatları da pek iç açıcı değil. 2026 güz dönemi itibariyle İzmir’deki özel yurt fiyatlarının aylık 8,5 bin ila 55 bin Türk lirası aralığında olması bekleniyor.

Ev geçindirme derdi

Bütçe derdi konaklama maliyeti ile bitmiyor. Öğrenciler ev alışverişi derdinden de yakınıyorlar. İki kişinin aylık mutfak masrafı genellikle neredeyse ev kirasının yarısı kadar, 10 bin ila 20 bin Türk lirası arasında seyrediyor. Öğrencilerin sosyal yaşam olmadan sadece kira ve mutfak masrafı ödedikleri senaryoda su ve elektrik faturalarıyla bir kişilik aylık masrafı ortalama 41 bin Türk lirasına tekabül ediyor.

Yurtta kalan öğrencinin hayatı nasıl?

İzmir’de bir üniversitede Genetik ve Biyomühendislik öğrencisi Ezgi Doğa Dinçer Son Mühür'e yaptığı açıklamada öğrenciyken geçinmek hakkında, “Devlet yurdunda kalıyorum çünkü ev maliyetleri çok yüksek. Size yurt çıktığı zaman kaç kişiyle kalacağınız belli olmuyor, ben ilk yılımda sekiz kişilik bir odada kalmıştım ve çok zordu, okuldaki motivasyonumu da oldukça etkilemişti. Gelirimi en çok yemeğe harcıyorum, her gün dışarı çıkıyorum çünkü kaldığım yurtta ortak çalışma alanları çok kısıtlı” ifadelerini kullandı.

Yarı zamanlı işlerde çalışıyorlar

Enflasyon dolayısıyla Türkiye’de üniversite öğrencisi olma standardı son yıllarda değişiklik gösterdi. Bütün masrafların yanında genç öğrenciler sosyalleşmek için bütçe ayırmaya çalışıyorlar. Okurken yarı zamanlı işe girmek üniversite öğrencileri için yeni bir olay değil ancak son yıllarda artış gösteriyor. Bazı öğrenciler okuldan arta kalan zamanlarında kafe ve restoranlarda yarı zamanlı çalışarak saat başı para kazanıyorlar.

"En az 20 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor"

İzmir’de Makine mühendisliği öğrencisi Bilgekağan Nurkalem de Son Mühür'e konuştu. Hem çalışıp hem okurken nasıl geçindiğini, “Ailemden aldığım ve yarı zamanlı işte çalışarak kazandığım parayla geçiniyorum. 3+1 evde üç kişi kalıyoruz. Ev kirası ve faturalara kişi başı 10 bin lira civarı ödüyoruz. Ayda yaklaşık 6-7 kere dışarı çıkıyorum. Ortalama 700 lira harcıyorum. Paramı genelde yemeğe harcıyorum. Yemek yapmak hobim olduğu için bazen biraz maliyetli oluyor. Yapmadığımda da dışarıdan yediğim için günde üç öğün korkunç sayılara geliyor. Hem öğrenci evinde yaşayıp hem de en ucuzundan 1-2 hobi için en az 20 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor” sözleriyle anlattı.