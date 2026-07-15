Son Mühür- CHP İzmir il Başkanı Utku Gümrükçü'nün İzmir vitrinine çıkartmak için geri sayımın sürdüğü yeni il yönetim kurulunda yer almasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında mimar Erkut Tamay da bulunuyor.

Ercan Tatı'nın belediye başkanlığı döneminde CHP Meclis üyesi olarak hizmet veren, 2019'da CHP'den Buca Belediye başkan adaylığı yarışını son ana kadar sürdüren Erkut Tamay, CHP'deki ikili görüntünün kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, alternatif il binasında hizmet veren Çağatay Güç'ü hedef aldı.

En hafif tabirle trajikomik...



Güç'ün, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oyunun yüzde 1'e indiğini iddia eden sözlerine göndermede bulunan Erkut Tamay,

''Siyasette en büyük erdem, önce aynaya bakabilmektir. Kendi ilçesinde karşılığı olmayan, kendi komşusundan ve dostundan dahi geçer not alamayan, çok sayıda parti emekçisinin hakkını emirvakilerle gasp ederek oldu bittiye getirilen süreçlerin sonunda il başkanı olan ve kendi ifadesiyle “il başkanı olmak için doğduğunu” söyleyen bir şahsın, bugün kalkıp başkalarına siyaset ve liderlik dersi vermesi en hafif tabiriyle trajikomiktir'' vurgusunda bulundu.



Buna müsaade edemeyiz...



''Uçuk hayallerinden kurtulduktan sonra gerçeğe dönmesi gerekenler, önce kendi siyasi sicillerine bakmalıdır'' diyen Erkut Tamay,

''Gerçekler bu kadar ortadayken iftiralardan medet ummak, siyasi acziyetin itirafından başka bir şey değildir. Kimsenin kişisel hırslarını ve siyasi hesaplarını Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğinin önüne koymasına müsaade etmeyiz.

Kendisini bir kez daha edebe, nezakete ve siyasi ahlaka davet ediyoruz. İlk sözümüz de, son sözümüz de edeptir'' hatırlatmasında bulundu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'dur vurgusuyla...



Çağatay Güç'e seslenen ve,

''Bir hatırlatmayı da yapmakta fayda görüyoruz: Artık rüyasından uyansın'' çağrısında bulunan Tamay,

''Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur, İzmir İl Başkanı da Sayın Utku Gümrükçü’dür. Nokta!'' mesajı verdi.