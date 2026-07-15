15 Temmuz hain darbe girişminin 10. Senesine girmemiş olmamıza rağmen o kara gece herkesin aklında ilk günkü gibi net bir şekilde yer almasının ağırlığı hafızalardan hiç silinmeyecek. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik kentte son 10 yılda yürütülen soruşturmaların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

İzmir'de 10 yıllık bilanço: 26 bin üzerinde işlem

Paylaşılan resmi verilerde sadece İzmir genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 26 bin 614 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. 10 yılı kapsayan -15 Temmuz 2016 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında- terör örgütünün hücre yapılanmalarına karşı kesintisiz ve kararlı bir mücadele sergilendi. Her soruşturma titizlikle yürütüldü.

Binlerce kişi tutuklandı

Soruşturmalar kapsamında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8 bin 883'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar kapsamında hakim karşısına çıkarılan 7 bin 500 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandığı bildirildi.

Mücadele aynı hızla sürecek

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik güçlerinin ihanet şebekesinin tamamen deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalarını önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.