Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) bayramlaşma programları bugün iki farklı noktada gerçekleştirilecek. Mutlak Butlan’dan sonra tekrar göreve gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin Genel Merkez’de bir araya gelmesi beklenirken, Özgür Özel’e destek veren partililer ise Ankara İl Başkanlığı’ndaki programda buluşacak.

Özel taraftarı Akdoğan’dan mesaj var

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 14.00’te Kızılay Güvenpark’ta düzenlenecek buluşmaya ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Akdoğan, seçim otobüsünün ortaya çıkış hikâyesini anlatarak, fikrin Rahşan Ecevit tarafından imkânsızlıklar içerisinde geliştirildiğini hatırlattı.

“Yokluk, hayal gücünün en verimli toprağıdır” sözünü anımsatan Akdoğan, geçmişte olduğu gibi bugün de kısıtlı imkânlarla hareket edildiğini belirtti. Güvenpark’a gelecek vatandaşların kendi olanaklarıyla ulaşacağını ifade eden Akdoğan, hazırlıkların imece usulü sürdüğünü vurguladı.

"Bazı fikirler imkansızların gölgesinde filizlenir"

Akdoğan’ın sosyal medya paylaşımının tamamı şu şekilde;

"Yokluk, hayal gücünün en verimli toprağıdır” sözünü doğrular seçim otobüsünün icadı. Mucidi ise Rahşan Ecevit’tir. Tam da bugün 14.00’te Güvenpark’ta olduğu gibi o tarihlerde de bir çok şeye ihtiyaç vardır. Sahne kurulacak, ses sistemi gelecek, mitingin olduğu yere seyahat edilecek… Ancak tam da bugün olduğu gibi imkanlar kısıtlıdır. Bazı fikirler ancak imkânsızlıkların gölgesinde filizlenir denir ya. Seçim otobüsü de imkansızlıklar içinde filizlenmiş bir fikirdir. Elindekiler tükendiğinde, aklındakiler çoğalmaya başlar. İşte bu, imkan yokluğunda çoğalmış bir fikirdir. Şimdi bizim de imkanlarımız yok denecek kadar az. Bugün Güvenpark’a kim geliyorsa kendi imkanları ile geliyor. İmece kültürü büyüyor. Onları Kızılay’da karşılayanlar da aynı imkansızlıklarla ama güçlü bir kararlılıkla hazırlanıyor. Tıpkı yarım asır önce olduğu gibi.

Sahne kurulacak, ses sistemi gelecek, mitingin olduğu yere seyahat edilecek… Bunlar için olanak bugün de yoksa, yine Rahmetli Ecevitler’in icadı devreye girecek… Hazırız… Bekliyoruz. 14.00 Kızılay Güvenpark"