Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde “mutlak butlan” tartışmaları sonrası oluşan bölünme, Kurban Bayramı bayramlaşma programlarına da yansıdı. Parti içindeki farklı kanatlar, bugün ayrı programlar düzenleyerek bayramlaşma gerçekleştirecek.

Göreve geri gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, bayramlaşmanın genel merkezde yapılmasını planlarken; Özgür Özel yönetimindeki kanat ise Ankara il başkanlığı binası önünde bir araya gelecek.

Gelen Merkez önünde hareketlilik

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’na yakın grubun bayramlaşma programı için CHP Genel Merkezi önünde toplanmaya başladığı, Kılıçdaroğlu’nun da programa katılmak üzere yavaş yavaş parti binasına geldiği ifade ediliyor. Öte yandan Özgür Özel kanadı ise ayrı bir programla örgüt temsilcileri ve partililerle il binasında bayramlaşacak.

Parti içindeki bu ayrışma, uzun süredir devam eden kurultay ve liderlik tartışmalarının bayram gibi birlik mesajı verilen bir günde bile devam ettiğini gösterdi. Gözler, iki ayrı kanadın yapacağı açıklamalara ve bayramlaşma sırasında verilecek mesajlara çevrilmiş durumda. Bayramlaşmaların ardından tarafların sürece ilişkin yeni değerlendirmeler yapması bekleniyor.