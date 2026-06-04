Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kabus geri döndü. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği pikniğin ardından rahatsızlanan 15 yaşındaki M.A., kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle sevk edildiği Ankara'daki hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ailesinin yüksek ateş şikayetiyle Sorgun Devlet Hastanesi’ne götürdüğü talihsiz gencin odasında, yatağının içinde ölü bir kene bulundu. Bu korkunç detay üzerine alarm durumuna geçen doktorlar, KKKA teşhisiyle hastayı vakit kaybetmeden Ankara'ya nakletti. Ankara'daki uzman hekimlerin yoğun çabası da sonucu değiştirmedi.

Yatakta bulunan ölü kene alarm yarattı

Hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından durumun ciddiyeti anlaşıldı. İlk etapta sıradan bir enfeksiyon gibi görünen tablo, yatakta kenenin fark edilmesiyle tamamen değişti. KKKA virüsü, gencin vücuduna çoktan yayılmıştı.

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kırsal alanlarda ve mesire yerlerinde kene popülasyonunun arttığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle, piknik sonrasında vücudun mutlaka titizlikle kontrol edilmesi gerektiğini her fırsatta yineliyor.

Bulaş riskine karşı özel önlemlerle defnedildi

M.A.’nın vefatı, Yozgat’taki yakınlarını ve tüm ilçeyi yasa boğdu. Ankara’daki hastaneden alınan cenaze, defnedilmek üzere Akdağmadeni ilçesine getirildi.

Virüsün yayılma ve bulaşma tehlikesi nedeniyle Akdağmadeni Şehir Mezarlığı’nda adeta olağanüstü hal ilan edildi. Çevre sağlığı ekiplerinin gözetiminde, özel kıyafetli görevlilerce yürütülen işlemlerle cenaze toprağa verildi.

Sağlık Bakanlığı ekiplerinin, gencin ailesi ve temas ettiği yakın çevresini de kuluçka süresi boyunca gözetim altında tutacağı öğrenildi.

