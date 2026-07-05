Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki tek müze olarak İzmir Ticaret Odası çatısı altında ziyaretçilerini ağırlayan İzmir Ticaret Tarihi Müzesi, 2026 yılının ilk yarısında, dünya çapında alanında uzman akademisyenler ve profesyonellerin katılımıyla Klaros'tan Urla'ya, Eski Smyrna'dan antik çağda makyaja uzanan pek çok konuyu kapsayan 5 önemli söyleşi gerçekleştirdi.

Mahmut Özgener: Kültürel yaşamın önemli buluşma noktalarından biri olmasını hedefliyoruz

Farklı disiplinlerden uzmanları İzmir Ticaret Odası çatısı altında buluşturan Müze Buluşmaları serisinin, kültürel mirasın yalnızca korunmasını değil, toplumun tüm kesimleriyle buluşturulmasını hedefleyen çağdaş müzecilik anlayışını güçlendirdiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir Ticaret Tarihi Müzemizi yalnızca geçmişi anlatan bir sergileme alanı olarak değil, bilgi üreten, paylaşan ve toplumla etkileşim kuran yaşayan bir kültür merkezi olarak görüyoruz.

Müze Buluşmaları ile akademisyenleri, araştırmacıları ve kültür-sanat alanının önemli isimlerini İzmirlilerle bir araya getirerek kültürel mirasın farklı yönlerini geniş kitlelerle buluşturuyoruz. İzmir, binlerce yıllık geçmişiyle dünyanın en önemli kültür kentlerinden biri. Bu zenginliği korumanın yanı sıra doğru anlatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın da büyük sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Müze Buluşmaları'nı farklı konu başlıkları ve değerli konuklarla devam ettirerek müzemizin bilimsel ve kültürel yaşamın önemli buluşma noktalarından biri olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Klaros'un kültürel miras için önemi anlatıldı

2026'nın ilk etkinliği Şubat ayında Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Klaros Kazısı Başkanı Doç. Dr. Onur Zunal'ın katılımıyla gerçekleşti. ‘Kent İçerisinde Tarihe Yön Veren Bir Kehanet Merkezi: Klaros'un Kültürel Miras Açısından Önemi' başlıklı sunumunda, Antik Çağ'ın en saygın kehanet merkezlerinden biri olan Klaros'un yalnızca bir inanç odağı değil, aynı zamanda Akdeniz dünyasının siyasi, toplumsal ve kültürel dinamiklerini şekillendiren önemli bir merkez olduğu anlatıldı.

Urla'nın arkeolojik birikiminin sunduğu fırsatlar

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Limantepe Kazısı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu'nun katıldığı yılın ikinci buluşmasının teması, ‘Urla'nın Arkeolojik Değerleri Üzerinde Turizme Katkısının Değerlendirilmesi' oldu. Etkinlikte Urla'nın binlerce yıllık arkeolojik birikiminin kültür turizmi, yerel kalkınma ve sürdürülebilir miras yönetimi açısından sunduğu fırsatları ele alındı.

Eski Smyrna'nın kent kimliğine katkıları

Serinin üçüncü buluşmasında, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, ‘İzmir'in Merkezinde Bir Dünya Mirası: Eski Smyrna' başlıklı sunumunda, İzmir'in tarihi kökenlerini oluşturan Eski Smyrna'nın Ege dünyasındaki konumunu, kent kimliğine katkılarını ve evrensel kültürel miras içerisindeki önemini aktardı.

Müze Buluşmaları serisi Mayıs ayında İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Makyaj Tasarımcısı Adile Dilek Mutlutürk'ün, ‘Kadın Yüzünün Arkeolojisi: Makyajın Antik Çağdan Günümüze Yolculuğu' başlıklı söyleşisiyle devam etti. Söyleşide, güzellik algısının tarihi dönüşümünü, antik dönem kozmetik uygulamalarını ve kişisel bakım kültürünün günümüze uzanan serüvenini kültürel ve arkeolojik perspektiften değerlendirildi.

Haziran ayında gerçekleşen buluşmaya katılan İtalya Policoro Ulusal Siridite Müzesi Müdürü arkeolog Dr. Carmelo Colelli ise ‘Policoro (Matera) Siris Projesi: Kültürel Miras ve Çağdaş Sanat' başlıklı sunumunda, kültürel miras alanlarının çağdaş sanat aracılığıyla yeniden yorumlanmasına yönelik uygulamaları, toplum katılımını merkeze alan koruma yaklaşımlarını ve uluslararası iş birliği örneklerini paylaştı.