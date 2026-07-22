Menemen Belediyesi, ilçenin dört bir yanında tarıma ve üreticiye yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Daha önce buğday eleme makinesi alımı, fide dağıtımı, TMO şubesi kazandırılması ve icralık durumdaki zeytinyağı fabrikasının kurtarılması gibi adımlar atan belediye, son olarak Ayvacık köyünün asırlık sulama sorununu çözdü. Gerçekleştirilen sondaj ve yaklaşık 3 kilometrelik boru döşeme çalışmalarının ardından köyün su sıkıntısı sona ererken, ilk etapta 50'den fazla tarlada damlama sulama yöntemiyle sulamaya geçildi.

"Çiftçi bir ailenin evladı olarak üreticimizin yanındayım"

Tarımın ve üreticinin yanında hizmetle durduklarını ifade eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Hepimiz biliyoruz ki su hayattır ve suyun olmadığı yerde yaşam olmaz. Ne yazık ki Ayvacık, harika konumu ve bereketli topraklarına rağmen, asırlık bir su sıkıntısı yaşamış ve tarlalar suya hasret kalmış. Böyle bir sorunun çözümü, bir çiftçi evladı olarak bana ve ekip arkadaşlarıma nasip oldu. Pamuktan zeytine, ıspanaktan incire, çilekten ayçiçeğine kadar birçok farklı ürün, Menemen'de yetiştiriliyor. Yalnızca İzmir'i değil, başta Ege'nin batısı olmak üzere 10'dan fazla kenti besleyen ilçemizde bizler de Menemen Belediyesi olarak tarımı desteklemek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız yalnızca kent merkezinden ve belli temel hizmetlerden ibaret değil. Tam aksine bizim anlayışımız, görev bölgemizin tamamını kapsayarak, hemşehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olmaktır. Ben de bir çiftçi evladı olarak tarıma karşı daha bir hassasiyet gösteriyorum. Üreten, besleyen, gelişen, güçlü bir Menemen için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

İlk ürünlerde verimlilik yüzleri güldürdü

Su hattının döşenmesiyle birlikte Ayvacık’ta başta börülce olmak üzere ilk ürünlerin hasadı yapıldı. Yıllardır taşıma su nedeniyle düşük verimle üretim yapmak zorunda kalan köy halkı, tarlaların suyla kavuşması sayesinde ürün kalitesinde ve miktarında belirgin bir artış elde etti. Damlama sulama altyapısıyla desteklenen tarlalarda yaşanan bu verim artışı, bölgedeki çiftçilerin yeni sezon öncesi moralini ve beklentisini yükseltti.

Muhtar Altay: "En az 100 yıl unutulmayacak bir hizmet"

Yapılan yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getiren Ayvacık Muhtarı Fatih Altay, "Aydın Pehlivan Başkanımız, sadece 100 yıllık bir sorunu çözmekle kalmadı. Aynı zamanda en az bir 100 yıl daha bu köyün asla unutmayacağı bir hizmetin altına imza atmış oldu. Suyla birlikte köyümüze ve ekinlerimize bereket geldi. Tarlalarımız yeşerdi, yüzümüz güldü." sözleriyle yapılan çalışmanın köy ekonomisi ve günlük yaşamı için hayati önem taşıdığını vurguladı.