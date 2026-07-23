İzmir merkezli faaliyetlerini sürdüren Arkas Holding, son günlerde sosyal medya platformlarında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın adının kullanılıp hazırlanan içeriklere ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Holding tarafından yapılan açıklamada, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan görseller eşliğinde paylaşılan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Şirket, bahse konu olan paylaşımların herhangi bir resmi açıklamaya dayanmadığını ifade ederek kamuoyunun yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

"Hiçbir gerçekliği bulunmuyor"

Arkas Holding tarafından gerçekleştirilen açıklamada, sosyal medyada dolaşıma konulan paylaşımlarda yer alan iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi.

Arkas Holding'in açıklamasında, "Son günlerde Sayın Lucien Arkas'ın adı kullanılarak, yapay zeka ile oluşturulmuş görseller eşliğinde çeşitli paylaşımlar sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulmaktadır. Söz konusu paylaşımlarda yer alan iddialar asılsızdır." denildi.

