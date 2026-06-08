CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçerken, Özgür Özel ve ekibinin izleyecek olduğu yol haritası ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Grup Toplantısı'nda Özgür Özel'in mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu konuşacağı yönündeki tartışmalar sürmeye devam ederken, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Güç paylaşımında, CHP İzmir İl Örgütü ile birlikte Ankara'ya gidilerek Özgür Özel'in Grup Toplantısı'na katılacaklarını söyledi.

"Kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Güç, "Yarın, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü olarak, ilçe başkanlarımız ve ilçe örgütlerimizle birlikte Ankara’da olacağız. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda yanında olacak, halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıkacağız. Biz gücümüzü milletten almaya, her türlü baskıya, kuşatmaya ve kayyuma karşı kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.