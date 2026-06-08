Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, CHP Karaburun İlçe Başkanlığı’nda partililerle buluştu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Erdoğan, birlik, dayanışma ve ortak mücadele üzerinde durdu.

Karaburun İlçe Başkanlığı’nda toplantı!

Başkan Erdoğan, CHP Karaburun İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirmiş olduğu buluşmada örgütün birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı. Toplantıda önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmelerin gerçekleştirildiği ifade edilirken, partinin temel değerleri etrafında kenetlenme mesajında bulunuldu.

Erdoğan paylaşımında, seçilmiş yöneticilerin görevlerinin başında olduğunu ve üyelerin iradesinin tartışmasız şekilde temsil edilmeye devam ettiğini belirtti.

“Her yer çalışma ofisimiz”

Muhtemel tüm süreçlerde ortak akıl ve dayanışmayla hareket edeceklerini ifade eden Başkan Erdoğan, mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

Paylaşımında “Her yer ilçe binamız, her yer çalışma ofisimiz olacak” ifadelerini kullanan Erdoğan, çalışmaların kesintisiz şekilde süreceğini ifade etti.

Özgür Özel mesajı!

Özgür Özel liderliğinde demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, Karaburun için omuz omuza mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti.