Son Mühür- CHP'nin kalesi olan İzmir'de 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi en çok tartışılan isim, 1.Bölge 1.Sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Yüksel Taşkın olmuştu.

İzmir'le herhangi bir bağı olmayan Yüksel Taşkın'ın, ulusalcı bir seçmenin ağırlıkta olduğu bir kentte ''Kemalizm'e yönelik eleştirileri'' uzun süre gündem olmuş, tabandan gelen tüm tepkilere rağmen Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atmamıştı.

Babala Tv'de ona sahip çıkmıştı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri öncesi katıldığı Babala Tv'deki yayında Yüksel Taşkın'a sahip çıkmış,

"CHP İzmir 1'inci sıra milletvekili adayı Yüksel Taşkın asla Kemalizm’i ırkçılık diye tanımlamamıştır. Bağlamından koparılmış cümlelerdir." kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Yüksel Taşkın'ın Kemalizmle ilgili sözlerini aklama çabası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmıştı.

DMM'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Yüksel Taşkın'la ilgili iddiası doğru değildir.

Yüksel Taşkın bir röportajda, aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır'' ifadelerine yer verilmişti.Özel

Özel'i tercih etti...

İzmir'e Yüksel Taşkın'ı hediye eden Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası koltuğa oturmak için gün saydığı süreçte, en sert tepki aldığı isimler arasında Yüksel Taşkın'ın da olduğunu gördü.

Kılıçdaroğlu'na hitaben,

''Yetkisiz bir mahkemenin darbesiyle, iktidara yürüyen bir partinin 'Genel Başkanlığına' atanan şahıs, ahlaktan bahsediyor...

Bu günler de geçer.

Son sözü direniş ahlakına sahip olanlar söyler...'' vurgusunda bulunan Taşkın,

''Bir bölge adliye mahkemesi, YSK ve AYM yetkilerini kullanarak CHP'ye genel başkan atamaya kalkıyor.

Herkes biliyor ki bu Parti Devleti'nin başındaki Tek Adam'ın arzusu.

Bu açık bir darbedir.

Buna itiraz etmeyen Cumhur İttifakı yöneticileri ve milletvekilleri de bu darbenin işbirlikçileridir.

Tarih bunu böyle yazar...'' ifadeleriyle, kendisini bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı yapan, İzmir gibi bir yerden milletvekili olmasına izin veren Kılıçdaroğlu'yla yolarının ayrıldığını gözler önüne serdi.



Genel Merkez önünde direnişe devam...



Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'in boşaltılması yönündeki çağrısının ardından CHP Genel Merkezi'ndeki direnişe katılan Yüksel Taşkın,

''Şu anda CHP Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi bekleniyor. Milletvekillerimiz ve partililerimizle partimizi korumak için nöbetteyiz.

Şimdi soruyorum: Bu darbeye klavyelerle destek verenler bu konuda ne düşünüyor?

Tarih bunu iktidar yanlısı bir darbe olarak yazdı bile...'' mesajı verdi.