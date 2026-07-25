27 Temmuz 2026 tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından, öğrencilerin liselere yerleştirme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, belirlenen takvim doğrultusunda öğrencilerin yerleştiği okulları ilan edecek. Adayların eğitim hayatına yön verecek bu duyurunun hemen sonrasında lise boş kontenjanları belli olacak ve nakil tercih dönemi resmen başlayacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamında lise tercihlerini sisteme kaydeden öğrencilerin yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 tarihinde belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçlarla birlikte okullardaki boş kontenjan bilgilerini de eş zamanlı olarak erişime açacak.

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Öğrenciler lise yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresi "meb.gov.tr" ve "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden öğrenebilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile giriş yaparak kazandıkları liseyi anında sorgulayabilecek.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk aşamada istediği liseye giremeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sonuçlarının hemen ardından nakil süreci başlayacak. Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak ve sonuçları 10 Ağustos 2026'da açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak, bu sürecin yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2026'da ilan edilecek.

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

İki nakil döneminin ardından hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler eğitim sisteminin dışında kalmayacak. Bu durumdaki adaylar, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuracak. Komisyonların yürüteceği yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

LGS YATILILIK BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE?

Tüm lise yerleştirme işlemlerinin ve komisyon atamalarının bitmesiyle birlikte yatılı okumak isteyen öğrenciler için yeni bir takvim işleyecek. Öğrenciler yatılılık başvurularını 31 Ağustos ile 3 Eylül 2026 tarihleri arasında kurumlara iletecek. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde duyurulacak.