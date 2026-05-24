Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Kurban Bayramı tatili yaklaşırken İzmir’de hareketlilik arttı. Şehir içi trafiğin ve toplu taşıma kullanımının artacağını öngören İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için harekete geçti.

Zabıta ekipleri, özellikle taksi, minibüs ve servis araçlarını takibe alarak, kuralları genişleten sürücülere karşı mesaiyi arttırdı.

Sahada geniş çaplı kontrol

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle en yoğun yer olan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ve kentin merkezi noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi.

Yalnızca evrak kontrolü yapmayan ekipler araçların iç mekan temizliğinden koltukların durumuna, ses sistemlerinden durak harici yolcu indirme-bindirme gibi günlük hayatı aksatan ihlallere kadar her detayı inceledi.

Araç içinde sigara içilmesi ya da standart dışı donanımlar kullanılması gibi durumlar da ekiplerin gözünden kaçmadı.

"Denetimlerimizi artırdık"

Denetimlerin merkezinde yer alan Zabıta Trafik Amiri Ali Ertürk, bayram boyunca ekiplerin sürekli çalışacağının altını çizdi.

Süreçten bahseden Ertürk, “Yolcuların can ve mal güvenliği, hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi için denetimlerimizi artırdık.” ifadelerini kullandı.

Şoför tanıtım kartları eksik

Gerçekleştirilen kontrollerde ortaya çıkan dikkat çekici bir detay ise sürücülerin belgelerindeki eksiklikler oldu. Ali Ertürk, en çok karşılaştıkları ihlali, “En sık karşılaşılan ihlal şoför tanıtım kartı eksikliği.” olarak aktardı.

Ertürk, kuralları göz ardı edenlere karşı taviz vermeyeceklerini i belirterek, bu tür durumlarda hem araç sahibine hem de direksiyondaki şoföre ayrı ayrı ceza kestiklerini hatırlattı. Sürücüleri daha tedbirli olmaya

ve yasal sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.