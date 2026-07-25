Ticaret Bakanlığı, iş insanlarının hayatını kurtaran yeşil pasaport süreçlerini baştan aşağı yeniledi. Artık eski usul evrak takipleri yerine tamamen dijital, hızlı ve tıkır tıkır işleyen mekanizma devrede.

Destek Yönetim Sistemi Hayata Geçti

Bürokrasinin o yavaş çarkları bu kez ihracatçılar için hızlandı. Bakanlık, hantal kalan Hususi Pasaport Takip Modülü'nü tarihe gömerek Destek Yönetim Sistemi'ni (DYS) devreye soktu. İzmirli iş adamları, fabrika ofislerinden kalkmadan müracaatlarını bu dijital çatı altında yapabilecek. İşlemlerin tek bir ekrandan takip edilmesi, zaman kaybını sıfıra indiriyor.

Başarı Kriteri Döviz Getirisi Oldu

Belirsizlikleri ortadan kaldıran yeni düzenlemeye göre, verilecek pasaport sayısı son üç yılın ortalama ihracat rakamına kilitlendi. 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında kalanlara 1 pasaport düşerken, çıtayı 100 milyon doların üzerine çıkaran dev firmalara 5 adede kadar hak tanınıyor. Şirket ortakları ve hak kazanan çalışanlar bu sayede fuarlara uçak biletini cebinden rahatça alıp koşabiliyor.

Kimler Kapsam Dışında Bırakıldı?

Herkesin bu baldan yemesine izin verilmedi. Şirkette ortaklığı olmayan, e-SGK kaydı dışarıdan görünen profesyonel yöneticiler bu imkândan yararlanamıyor. İflas bayrağını açan, tasfiye sürecinde sürününen ya da konkordato ilan eden firmalar kapıdan dönüyor. Ayrıca memurlardaki gibi eşe ve çocuğa pasaport hakkı tanınmıyor; bu tamamen ticari performansa dayalı bir ödül.