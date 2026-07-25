Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeni Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, iktidarın emekli maaşındaki artış oranıyla ile ilgili tespitlerde bulunarak, hükümet eleştirdi.

Seda Kaya Ösen: Meclisin ciddiyetini ve yasama düzenini zorluyor

İktidarın meclisin ciddiyetini ve yasama düzenini bozduğunu söyleyen Yeni Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, eleştirilerini sıralayarak, "Hükümet, emekli maaşlarından siber güvenliğe, sinemadan PTT’ye, turizmden vergi düzenlemelerine kadar ilgisiz onlarca başlığı tek bir “pazar torbasına” doldurarak meclisin ciddiyetini ve yasama düzenini zorluyor" şeklinde konuştu.

"Turizmcinin zararını kim karşılayacak"

Son olarak, turizm sektörünün yüksek faiz altında ezildiğini savunan Yeni Partili Ösen, şu ifadeleri kullandı: "İran-ABD krizinin turizm sektörünü vuracağı aylar öncesinden belliydi. Şimdi gecikmiş SGK teşvikleriyle krizi yönettiğinizi sanıyorsunuz. Sermayesini tüketen, yüksek faizle borçlanan ve düşen taleple mücadele eden turizmcinin zararını kim karşılayacak?"