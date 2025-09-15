Sezona deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 4-1 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yapan Menemen FK, ikinci hafta evinde Arnavutköy Belediyespor’a karşı aldığı 3-0’lık şok mağlubiyetle sarsıldı. Ancak teknik direktör Bilal Kısa’nın öğrencileri, bu yenilgi sonrası hızlı bir toparlanma süreci yaşadı. Üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Adanaspor’u 5-0’lık net skorla geçen sarı-lacivertliler, son olarak da hafta sonu oynanan 4. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor’u taraftarının önünde 3-1 mağlup etti. Bu sonuçlarla iki maçlık galibiyet serisi yakalayan ekip, ligde 4. sıraya yükseldi.

Gol Yollarında En Etkili Üçüncü Takım Oldu

Yeni sezona etkili bir giriş yaparak 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyete imza atan Menemen FK, hücum gücüyle de dikkat çekiyor. Şu ana kadar 12 gol kaydeden sarı-lacivertliler, maç başına 3 gol ortalaması yakaladı. Bu performansıyla İzmir ekibi, 13 golle lider durumda bulunan Bursaspor ve Isparta 32 Spor’un ardından ligin en skorer üçüncü takımı konumunda bulunuyor.