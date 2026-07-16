CHP İzmir İl Başkanlığı görevine gelen Utku Gümrükçü'ye tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu çerçevede, geçmişte CHP İzmir İl Başkanlığı ve Narlıdere Belediye Başkanlığı görevlerini sürdüren Ali Engin, CHP İzmir İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirerek Gümrükçü ile buluştu.

"Ziyareti için teşekkür ediyorum"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Ali Engin'i il başkanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gümrükçü, Engin'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İzmir'e uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek, nazik ziyareti, tebrik mesajı ve başarı temennileri için teşekkürlerini iletti.

"Güç alacağız"

Partinin geçmişten bugüne emek veren kadrolarının bilgi ve tecrübelerinin kendileri için önemli bir rehber olduğunu belirten Gümrükçü, örgütle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.