Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Narlıdere Belediyesi, ilçe genelindeki yol yenileme çalışmaları doğrultusunda Narlı Mahallesi’nde yer alan İsmet İnönü Caddesi ve Metin Oktay Sokak’taki asfalt serim işlemlerini bitirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Erman Uzun, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi.

Tonlarca sıcak asfalt döküldü

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin tarihi bölgesi Yukarıköy ile Mithatpaşa Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan İsmet İnönü Caddesi’nde yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Gün içinde yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı caddede, kullanım ömrü tamamlanmış eski asfalt özel kazıma makineleriyle temizlendi. Altyapı hazırlıklarının sonrasında caddeye tonlarca sıcak asfalt dökülerek yol konforlu hale getirildi

Metin Oktay Sokak baştan aşağı yenilendi

İsmet İnönü Caddesi’ndeki çalışmaların bitmesiyle birlikte ekipler, ilçenin en uzun yollarından biri olan ve Yukarı Narlıdere Mezarlığı’na erişim sağlayan Metin Oktay Sokak’a geçti.

Başkan Erman Uzun’un talimatıyla program kapsamında hareket eden ekipler, sokağın zeminini kısa sürede yenileyerek trafiğe açtı.

"Narlıdere’mize yakışır bir hale geldi"

Asfaltlama çalışmalarını sahada inceleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, yapılan çalışmalar hakkında,

"İsmet İnönü Caddemiz, Tarihi Yukarıköy'e ve İlhan Onat İlkokulu'na çıkması nedeniyle komşularımız tarafından oldukça sık kullanılıyor.

Onlardan da gelen talepleri dikkate alarak bu noktada asfalt serim çalışmalarımızı hızla tamamladık. Komşularımızı daha konforlu ve daha güvenli, tertemiz bir yola kavuşturduk.

Yine vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Metin Oktay Sokak da asfalt serim çalışmalarımızın bitmesiyle Narlıdere’mize yakışır bir hale geldi.

"Narlıdere'miz, komşularımız her şeyin en iyisini hak ediyor"

Tüm emekçilerimizin eline sağlık. Narlıdere'miz, komşularımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Hangi komşumuzun bir talebi varsa onu dinliyor, çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Belediyemizin imkanları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde asfalt serim çalışmalarımızı etap etap sürdüreceğiz.

Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak ilçemizin dört bir yanında hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.