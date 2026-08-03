Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Konak'ta bulunan il başkanlığında çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve demokratik kitle örgütünün temsilcilerini konuk etti. Gerçekleşen ziyarete Paylaşmak Güzeldir Derneği'nden Deniz Taştan, Demokrat Kadınlar Derneği'nden Fatma Uğuz, Alevi dernekleri temsilcisi Şebnem Özdemir, Çepni Yörük Anadolu Dernekleri'nden Derya Yıldırım, Şehit Sabri Emir Derneği Başkanı Özlem Emir, Menemen Gönüllü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Senem Çelik, Her Şey Bayraklı İçin Platformu'ndan Gülşah Akman, Harmandalı Cemevi Şubesi'nden Alev Allahverdi, Alevi ve Kadın Dernekleri yöneticisi Şehri Tuğcular, Gültepe Cemevi'nden Sevgi Bingöl ile Kadın Platformları Yönetim Kurulu Üyesi Sevilay Yapıcı katılım sağladı.

Tebrik ziyaretleri peş peşe!

Utku Gümrükçü, ziyaret çerçevesinde konuklarının yeni görevi dolayısıyla iyi dileklerde bulunduklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Gümrükçü, farklı toplumsal kesimleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla ortaya çıkan diyaloğun demokratik katılım açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

"Dayanışmayı ve ortak aklı..."

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, kadınların, sivil toplum kuruluşlarının ve demokratik kitle örgütlerinin güçlü olduğu bir Türkiye'nin daha aydınlık yarınlara ulaşacağına inandığını ifade etti.

Gümrükçü, dayanışma kültürünü artırmayı sürdüreceklerini ifade ederek, ortak akıl ve demokrasi mücadelesini sivil toplumla birlikte büyütmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

