İzmir'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen programlar, düzenlenen etkinlikler İzmir'in gündemini belirliyor. Bu kapsamda Erzincan Sevdalıları Derneği ve Aliağa Erzincanlılar Derneği ortak bir program düzenledi. Programa katılım yoğun olurken, katılım sağlayanlar arasında İzmir siyasetinden isimler de dikkat çekti. Erzincan Sevdalıları Derneği ve Aliağa Erzincanlılar Derneği tarafından düzenlenen programa katılanlar arasında; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Çiğli, Karşıyaka, Aliağa ilçe başkanları yer aldı.

Veysel Şahin'den paylaşım!

Programa dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Erzincan Sevdalıları Derneği ve Aliağa Erzincanlılar Derneği’nin düzenlediği programa Çiğli ,Karşıyaka ve Aliağa İlçe Başkanlarımız ile birlikte katıldık. Bu güzel organizasyon için Dernek Başkanları Sıtkı Şimşek ve Ömer Ateş nezdinde değerli Erzincanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Omuz omuza bir aradaydık!"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Erzincan’ın bereketli topraklarından süzülüp gelen gönül dostlarımızla İzmir’de, omuz omuza bir aradaydık. Telefonla bağlanarak bizleri onurlandıran, İzmir’in her sokağında izi olan son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın selamlarını tüm hemşehrilerimize ilettik. Onun “Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz” iradesi, bugün bizim yerel yönetim anlayışımızın temel taşıdır!

İzmir’i mazeret belediyeciliğinden kurtarmaya, Erzincan ferasetiyle bu şehri yeniden ayağa kaldırmaya kararlıyız.

Kimsesizlerin kimsesi olacak, İzmir’in her mahallesinde bu asil duruşla sahada olacağız!" dedi.