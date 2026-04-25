TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftası heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Aliağa FK, sahasında şampiyon Bursaspor'u konuk etti. Aliağa FK sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Aliağa Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekip, etkili bir futbol sergileyerek sahadan 5-0’lık net bir galibiyet alarak ayrıldı.

Bursaspor maçı erken kopardı!

Karşılaşmaya oldukça tempolu başlayan Bursaspor, henüz ilk dakikalarda oyunun kontrolünü sağladı.

9. dakikada İdris Furat’ın golüyle yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Sadece 3 dakika sonra yine aynı oyuncuyla fark ikiye çıkmış oldu. Goller erken gelirken, ev sahibi ekipte moral kaybı meydana geldi: Bursaspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Fark, ikinci yarıda açıldı!

Konuk ekip kinci yarıya da etkili başlarken, oyunun temposu düşmedi. Teknik direktör Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor, 57. dakikada Hakkı Türker’in kaydetmiş olduğu golle skoru 3-0’a getirdi.

Dakikalar ilerledikçe oyundan kopan Aliağa FK karşısında İlhan Depe 73. dakikada sahneye çıktı. Farkı dörde yükselirken, mücadelenin skor tayinini ise 81. dakikada Baran Başyiğit yaptı.

Planlar tutmadı!

Polat Çetin'in yönetimindeki Aliağa FK, savunmada yaptığı hatalarla ön plana çıktı. Rakibine karşı oyun genelinde üstünlük kuramayan İzmir ekibi, sahadan ağır bir mağlubiyet alarak ayrıldı.