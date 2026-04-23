Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi MEB’in Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Söyleşinin konuğu olan Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şerifali Bozkaplan Türkçeyi kuru bir iletişim aracı olarak değil bir medeniyetin canlı hafızası olarak anlattı.

Özellikle dijital çağın getirdiği dilsel daralmaya dikkat çeken Bozkaplan gençlere kelime dünyalarını koruma çağrısında bulundu.

En köklü dil Türkçe

Konuşmasına Türkçenin tarihsel gücüne vurgu yaparak başlayan Bozkaplan dilin bir toplumun dünyayı algılayış biçimi olduğunu belirtti. Dilimizin zenginliği aslında kimliğimizin ve geçmişimizin işaretidir diyen Bozkaplan Türkçenin ifade gücü bakımından dünyanın en köklü dillerinden biri olduğunu hatırlattı. Ona göre bir dili kaybetmek sadece kelimeleri değil o dile ait tüm yaşanmışlıkları da yitirmek anlamına geliyor.

Dijitalleşme düşünceyi mi sığlaştırıyor?

Günümüz iletişim alışkanlıklarının dili giderek daralttığı gerçeği söyleşinin en çok ilgi çeken konusu oldu. Sosyal medyanın hızı ve yabancı dillerin yarattığı baskı yüzünden gençlerin sınırlı bir kelime grubuyla günü kurtardığını ifade eden Bozkaplan şu uyarıyı yaptı:

"Söz varlığı daralan bir zihin, derinlemesine düşünme yetisini de zamanla kaybeder. Kavramların eksik kalması; düşünsel bir kısırlığa ve nihayetinde kültürel bir kopuşa yol açar."



