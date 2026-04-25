İzmir Körfezi'nde vahim durum için kurumların mücadelesi devam ediyor. Aliağa ilçesinde deniz ekosistemini korumak için yürütülen denetimlerde, yasa dışı avcılığa karşı bir operasyona imza atıldı.

Deniz polis ekipleri 15 Nisan'da başlayan av yasağına ilişkin bölge denetimlerimi yoğunlaştırdı. Yeni Şakran açıklarında bulunan adalar çevresinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde deniz tabanına kaçak yollarla bırakıldığı belirlenen ahtapot tüpü olarak bilinen av düzeneği tespit edildi. Plastik ve beton materyalden oluşan düzeneklerin, ahtapotların yuva yapma içgüdülerini suistimal ederek canlıları savunmasız bıraktığı ortaya konuldu.

Aynı zamanda bu tuzakların yalnızca hedef türleri değil, deniz ekosistemindeki diğer canlıları da olumsuz etkileyerek biyoçeşitlilik ve besin zincirini tehdit ettiği belirtildi. Deniz polis ekipleri tespit edilen düzenekleri sudan çıkararak imha etti. Bölgedeki kontroller arttırıldı. Kaçak ve mevzuata aykırı avcılık faaliyetlerinde bulunan kişilere ağır idari ve para cezası gibi yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.

Yetkililer denizlerde sürdürülebilir yaşamın korunması için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtti. Operasyonun, yasa dışı avcılıkla mücadelede caydırıcı bir adım olduğu değerlendirildi.