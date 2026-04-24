Aliağa Futbol Kulübü yarın şampiyon Bursaspor'u kendi sahasında konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Şampiyon Bursaspor’un kupasını ise pazar günü sahasında düzenlenecek organizasyonla alacağı belirtildi.

''Mardin 1969 Spor’un puan kaybetmesini bekleyeceğiz”

69 puanla 3’üncü sırada bulunan Aliağa Futbol Kulübü’de teknik direktör Polat Çetin, sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi. Çetin, “Play-offlara 2’nci sıradan katılmayı hedefliyoruz. Kendi maçımızı kazanıp 70 puanla 2’nci sırada yer alan Mardin 1969 Spor’un puan kaybetmesini bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Biletler satışa çıktı

Bilet satışları 22 Nisan Çarşamba günü itibarıyla başlarken, taraftarlar 25 Nisan’daki maç günü saat 12.00’ye kadar Aliağalılar Taraftar Derneği’nden biletlerini temin edebilecek. Ayrıca karşılaşma günü saat 14.00’ten itibaren Aliağa Atatürk Stadı önünde konumlandırılacak Ağastore Karavanı üzerinden de satışlar sürecek.

Karşılaşma için stadyum kapılarının açılış saati 13.00 olarak belirlenirken, bilet fiyatlarının ise her keseye hitap edecek şekilde düzenlendiği açıklandı: Maraton Tribün: 40 TL

Kapalı Tribün: 50 TL