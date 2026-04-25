Son Mühür / AK Parti Küçük Menderes’te mahalle başkanları toplantısında bir araya geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar; AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Ödemiş, Torbalı, Selçuk, Beydağ, Kiraz, Tire ve Bayındır ilçelerini kapsayan Bölgesel Mahalle Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Ödemiş’te bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıda AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İl Koordinatörü Adnan Günnar, ilçe ve mahalle başkanları da yer aldı.

“Cumhuriyet Halk Partisi bu işte!”

Toplantıda AK Partililere seslenen İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP’yi eleştirdi. CHP’nin İzmir’de 25 yıldır yereli yönettiğini hatırlatan AK Partili vekil Kırkpınar, bu sürede kentin sorunlarının çözülmek yerine her geçen gün daha da arttığını dile getirdi. “Biz hep derdik ki Cumhuriyet Halk Partisi demek çöp, çukur, çamur demek” sözleriyle açıklamalarda bulunan AK Partili vekil Yaşar Kırkpınar, “Son zamanlarda buna iki madde daha eklediler. Bunu kendileri ekledi. Yolsuzluk ve ahlaksızlık da eklediler. Cumhuriyet Halk Partisi bu işte” diye konuştu.