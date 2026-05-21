SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Mevcut infaz sisteminde 15-18 yaş aralığındaki hükümlü çocukların cezaevinde geçirdiği 1 günün 2 gün sayılması uygulamasının değiştirileceğini açıklayan Adalet Bakan Akın Gürlek, bu sistemin kaldırılarak standart infaz modeline geçileceğini duyurdu. Böylece çocuk hükümlüler için de 1 gün = 1 gün esasına dayalı infaz sistemi uygulanacak. Düzenlemenin, kamuoyunda uzun süredir tartışılan infaz adaletsizliği eleştirilerine yanıt niteliği taşıdığı yorumlanıyor.

Çocukları Henüz Yolun Başındayken Koruma Amaçlanıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in çocuk infaz sistemine yönelik açıkladığı reform paketinde, en dikkat çeken başlıklardan biri de suça sürüklenen çocukları henüz yolun başındayken korumayı amaçlayan önleyici tedbirler oldu. Toplumda giderek artan 'cezasızlık algısını' yıkmayı hedefleyen bakanlık, sadece cezaları artırmakla kalmıyor çocukların suça karışmasını önlemek için 11 yaşından itibaren devreye girecek erken müdahale ve takip mekanizmasını hayata geçiriyor.

Üç Bakanlığın Ortaklığıyla Takip Sistemi

Yeni geliştirilen model, çocukların suça yönelmesine neden olan ailevi, çevresel veya psikolojik faktörleri henüz 11 yaşındayken tespit etmeyi amaçlıyor. Amaç, çocuk hata yapıp yargı sistemine dahil olmadan önce, risk haritaları çıkarılarak koruyucu çember içine alınması. Proje tek bir kurumun sırtına yüklenmeyecek. Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında ortak bir komisyon kuruldu. Böylece çocuğun okul hayatı, aile yapısı ve hukuki durumu tek bir merkezden izlenecek. Takip sisteminin en önemli ayağı okullar olacak. Sınıf öğretmenleri ve okul rehberlik servisleri risk grubundaki çocukları erken fark etmek için özel bir gözlem sürecini yürütecek. Saldırganlık eğilimi, okul devamsızlığı veya akran zorbalığı gibi sinyaller veren çocuklar sisteme dahil edilecek.

