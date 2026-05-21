Son Mühür- Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, son günlerde siyasetin gündemini oluşturan "mutlak butlan" tartışmalarını farklı bir boyuta taşıdı.

Yılmaz, bu kavramın yalnızca hukuki bir prosedürden ibaret kalmayacağını, Türkiye’nin seçim takvimini bütünüyle değiştirebilecek bir "kırılma noktası" olabileceğini savundu.

"Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek"

Mustafa Yılmaz, özellikle hukuk çevrelerinde konuşulan "mutlak butlan" olasılığının siyasi sonuçlarından bahsederek, sürecin olası bir seçimle nihayete ereceğine vurgu yaptı.

Konuya ilişkin Yılmaz , "Mutlak butlan kararı çıktığı andan itibaren Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek demektir" ifadelerini kullandı.

Ankara kulislerinde neler oluyor?

Ankara'da siyasette sıcak gelişmeler son zamanda oldukça yüksek. Bir yanda iktidar kanadı, erken seçim iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek konuyu kapatmak isterken, diğer yanda muhalefet temsilcileri, bu tür hukuki tartışmalar üzerinden seçim senaryolarını gündemde tutuyor.

CHP Kurultayı için konuşulan mutlak butlan nedir?

CHP'nin geçmiş kurultaylarına ilişkin açılan davalarda "mutlak butlan" isteniyor. Mahkeme bu kararı verirse, söz konusu kurultaylar hiç yaşanmamış sayılacak yani mevcut idare düşebilir ve eski idare göreve gelebilir. Fakat hukukçular, üst mahkeme süreçleri sebebiyle bu davanın sonuçlanmasının uzun sürebileceğini belirtiyor.