Son Mühür - Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “toplumun kanayan yarası uyuşturucunun kökünü kazıyacağız” açıklamasının ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gençlere rol model olarak görülen ünlü isimlere yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilirken, soruşturma kapsamında şarkıcı Mabel Matiz’in de gözaltına alındığı aktarıldı.

1-Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

2-Feyza CİVELEK

3-Volkan BAHÇEKAPALI

4-Onur TUNA

5-Osman Haktan CANEVİ

6-Aslıhan TURANLI

7-Kübra İmren SİYAHDEMİR

8-Mehmet Rahşan

9-Cansu TEKİN

10-Özgür Deniz CELLAT

11-Tarık TUNCA BAKIR

12-Aycan YAĞCI

13-Tuğçe POSTOĞLU

14-Eda DORA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."