Son Mühür / Osman Günden - Cumhuriyet Halk Partisi’nde normal koşullarda gelecek pazartesi yapılması planlanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı, son gelişmeler üzerine erkene alındı. Parti yönetiminin, siyasi gündemde yaşanan hareketlilik nedeniyle MYK’yı bugün acil gündemle toplama kararı aldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu 'arınma' videosu paylaştı

Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında, partinin en önemli gündem maddesini eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yayımladığı video oluşturdu. Kılıçdaroğlu’nun videoda yaptığı “arınma” çağrısı ve bunun parti içindeki etkileri toplantıda kapsamlı şekilde ele alındı. Kurulda ayrıca partinin mevcut siyasi yol haritası ve stratejik adımları da değerlendiriliyor.

Son Mühür'den Zeynel Emre'ye Kılıçdaroğlu ve mutlak butlan sorusu

Toplantı sonrası açıklama yapan ve basından gelen soruları yanıtlayan Zeynel Emre, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven'in sorularını da yanıtladı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma videosunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile aynı zamana denk gelmesi ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz'ın ''mutlak butlan demek 45 gün içinde baskın seçim demektir...'' açıklamasıyla ilgili Zeynel Emre şunları söyledi:

''İnsanların kaygılı olması kumpas endişesi olması normal. Tabi tüm bunları normalleştirmemek lazım. Türki Cumhuriyeti devleti köklü devlet gelleneği olan, uzun süreli bir çabanın sonrasında Cumhuriyetin ilan edildiği bedeller ödendiği meclisin açıldığı milli egemenliğe dayalı bir cumhuriyettir. Bunu hiçbir güç oratadan kaldıramaz. Evet zaman zaman zarar verenler olacaktır.

Zaman zaman anayasadan kaynaklı anayasının boşluğundan faydalanarak, anayasayı dinleyemenler olacaktır. Ama bu durum elbet son bulacak... Dolayısıyla, ben bu endişeleri, görüyorum ve duyuyoruz... Kendi aramızda veya diğer partiden arkadaşlarla bu konuyu konuştuğumuzda, insanların endişesini görüyoruz. Ama bizim bu ülkeye borcumuz var. Bu ülkeyi şahsi meselelerine alet edemezler. Düşünebiliyor musunuz? Bugün YSK oy birliği ile ki orada AKP'li temsilcinin dahi 'ya kardeşim böyle bir şey olur mu?' diyor. Siz kalkıyorsunuz, işte 100 yılllık bir birikim YSK... yetkisi olduğu açık, anayasa açık... Tüm bunlara rağmen sen hemen bir mahkeme açıp tüm bunları ters-düz edebiliyorsun.

Evet böyle söylentiler çok, ama ben mutlak butlanın gerçekleşebileceğine inanmıyorum. Ki inanmak dahi istemiyorum. Genel Başkanımız demişti, 'mutlak gelmez gelirse de göreceği var..''

Yeni bir parti kurulur mu?

Son Mühür'ün bir diğer sorusu ise gündemden düşmeyen 'mutlak butlan kararı gelirse CHP'den ayrılıp yeni parti kurulur mu?' sorusuydu. Zeyden Emre bu soruya ve yeni parti iddialarına şöyle yanıt verdi:

''O konu daha önce de konuşulmuştu. Başkanımızda hatırlarsınız katıldığı bir TV programında partinin kapatılmasına karşı bir yazı yazılmıştı, hatırlarsınız Cumhuriyet savcılığı tarafından... Buna karşı yapılan bir hazırlık yoksa, butlan oldu partiyi bırak git falan böyle şeyler söz konusu dahi değil.''

Öztürkmen için flaş karar

Ayrıca Zeynel Emre, “mutlak butlan” açıklamalarıyla tartışma yaratan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında parti içinde ihraç talebinin gündeme geldiğini açıkladı. CHP Gaziantep Milletvekili Öztürkmen, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP’nin Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin dava süreci hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu: "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur; yargı ne karar verirse. Biz devleti kuran bir parti olarak, devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum."