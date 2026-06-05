Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt üyeliği”, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma” ve “İmar Kanunu’na aykırılık” suçlamalarıyla 26 Mayıs tarihinde tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı kararıyla 27 Mayıs tarihinde görevden uzaklaştırılmıştı. Günay’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine belediyeyi yönetecek başkan vekili için bugün mecliste sandık kurulmuştu. Daha önce birçok ismin geçtiği başkan vekilliği sürecinde bugün Ayşe Akın isminde uzlaşı sağlanmasının ardından seçim yapıldı. Seçimin ikinci turunda Ayşe Akın oyların salt çoğunluğunu alarak başkan vekili seçildi.

“Demokrasi kültürü en fazla olan partiyiz”

Seçimi siyasiler de yakından takip etti. Akın’ın başkan vekili seçilmesinin ardından CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, açıklamalarda bulundu. “Biz CHP olarak bu ülkenin kurucu partisiyiz, dünya üzerinde parti içi demokrasi kültürü en fazla olan partiyiz” mesajı verdi.

“Günay’ın bıraktığı yerden devam edeceğiz”

Sürecin istişare ile yürütüldüğünün altını çizen Seyrek, “Mustafa Günay başkanımızın işaret ettiği meclis üyemiz seçildi. Bu diğer meclis üyeleri yapamaz gibi bir durum olmadı zaten günün sonunda da bütün meclis üyelerimiz uzlaşıya karar verdi. Biz bundan sonra Mustafa Günay başkanımızın bıraktığı yerden devam edeceğiz, çok çalışacağız hayırlısı olsun” diye konuştu.