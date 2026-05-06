Son Mühür- Karabağlar Belediyesi'nin dün gerçekleşen Meclis toplantısında, CHP’li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç’ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” iddiası tartışma yaratmıştı.

Cumhur İttifakı Meclis Grubu, dün yapılan meclis toplantısında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, yaptığı paylaşım üzerine sosyal medya hesabı üzerinden özür paylaşımı yayımlamıştı. Mesajında, " Tarafımca sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan söz konusu video içeriği ile ilgili olarak açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki, anılan paylaşım hiçbir şekilde suç işleme, hakaret etme veya herhangi bir kişi ya da makamı hedef alma kastı taşımamaktadır. Paylaşım, tamamen siyasi eleştiri ve tenkit kapsamında değerlendirilmesi gereken bir içerik olup, bu doğrultuda yapılmıştır. Söz konusu video, tarafımca tamamı izlenmeden, içeriğin bağlamı tam olarak değerlendirilmeden paylaşılmıştır. Bu durum, paylaşımın yanlış anlaşılmalara açık hale gelmesine sebebiyet vermiştir. Ayrıca belirtmek isterim ki, tarafımca yapılan paylaşımın hiçbir surette şahıslara veya makamlara yönelik hakaret, suç isnadı ya da kişisel bir hedef alma niyeti bulunmamaktadır. Siyasi hayatım boyunca bu tür sığ tartışmaların parçası olmamaya özen gösteren bir anlayışla hareket ettiğimi özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle kamuoyunu daha sağduyulu, yapıcı ve itidalli bir değerlendirme yapmaya davet ediyorum. Gelinen noktada, söz konusu paylaşımın farklı siyasi saiklerle gündeme taşınması ve kamuoyunda yanlış algılara yol açması sebebiyle oluşan hassasiyetten dolayı kamuoyundan özür dilerim" ifadeleri kullanmıştı.

Dalgıç mahkemeye sevk

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye göre CHP'li Meclis Üyesi Kadir Dalgıç'ın sabah saatlerinde Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınmıştı. Dalgıç'ın ifadelerinin alınmasından ardından mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Şu ifadeler yer aldı:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi K.D. hakkında, bir sosyal medya platformu (Instagram) üzerinden paylaşılan video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Basşavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup; söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle şüpheli hakkında; Cumhurbaşkanına hakaret, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216/2), Tehdit (TCK 106/1), Kamu görevlisine hakaret (TCK 125/1-4) suçlarından gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Medya İletişim Bürosu"