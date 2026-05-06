Son Mühür- Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı son sınıf öğrencilerinin, sanatçı adaylarının eğitim hayatları boyunca karşılaştıkları ön yargıları sanat eserine dönüştürerek içselleştirdikleri sergi, Sergi, Bölüm Başkanı ve Sergi Koordinatörü Prof. Dr. Merih Tekin Bender'in Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanat Galerisi'nde yaptığı konuşmasıyla 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 14.00'da açıldı.

"sanat yaftalamalarını eleştirel bir bakış açısıyla yorumladılar"

Sergi açılışında konuşan Bölüm Başkanı ve Sergi Koordinatörü Prof. Dr. Merih Tekin Bender, "Öğrencilerimiz toplumda karşılaştıkları sanat yaftalamalarını eleştirel bir bakış açısıyla yorumladılar; yaşadıklarını birer sanat eserine dönüştürerek aslında tüm bu klişelere cevap verdiler" dedi.

"Sanat eğitimi zaten çok özel bir yerde tutulması gereken bir alan"

Sanat eğitiminin çok özel bir yerde tutulması gerektiğini ifade eden, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aylin Mentiş ise , "Hepsi birbirinden çok değerli ve kıymetli, benim için çok özeller. Sanat eğitimi zaten çok ayrı, çok özel bir yerde tutulması gereken bir alan. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.



"Yeniden var olmayı seçiyoruz"

Öğrencileri temsilen sergide konuşan İrem Doğan, "Bu sergide kimliklerimizi gizliyoruz; çünkü bazen insan en çok görünmek zorunda bırakıldığı yerde kaybolur. Biz dayatılan görünürlüğe karşı seçilmiş bir görünmezliği ve yeniden var olmayı seçiyoruz" dedi.



"19 Mayıs'a kadar sürecek"

‘’Yaftalama’’ kavramı üzerinden enstalasyon ve video-art disiplinlerini içeren sergi, 19 Mayıs 2026 tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.