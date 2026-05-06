Son Mühür- İzmir hafta ortasına susuzlukla uyandı. İZSU'nun listesine bakarsak İzmir'de bugün birçok mahallede musluklar kuruyacak. 6 Mayıs tarihli kesinti listesinde Kirazdan Çiğli'ye uzanan birçok ilçeyi etkileyecek kesinti İzmirlinin kabusu olacak.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde planlı bakım çalışması var. 22 gün sürecek kesinti sadece pazar günleri olmayacak. İZSU tarafından verilen bilgilere göre işte kesinti sebebi: "Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi’nde, arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında, 16.04.2026 Perşembe gününden başlayarak 22 gün boyunca (pazar günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında üç saat süreli su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."

Arıza kaynaklı kesintilerden 4 ilçe 6 mahalle etkilenecek. İZSU tarafından paylaşılan güncel su kesintisi detayları:

Karşıyaka & Çiğli

Etkilenen Yerler: Karşıyaka (Cumhuriyet Mah.) ve Çiğli (Atatürk, Evka-2, Evka-6 Mah.)

Saat Aralığı: 09:00 – 14:00 (Yaklaşık 5 saat)

Sebep: Pompa istasyonu içerisindeki elektrik bakım çalışması.

Kiraz

Etkilenen Yerler: Ceritler Mahallesi

Saat Aralığı: 08:30 – 11:30 (Yaklaşık 3 saat)

Sebep: Meydana gelen ana boru arızası.

Tire

Etkilenen Yerler: Atatürk Mahallesi

Saat Aralığı: 09:00 – 12:00 (Yaklaşık 3 saat)

Sebep: Boru deplasman (hattın yerini değiştirme) çalışması.